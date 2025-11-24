به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تشکیل کار گروه اضطرار در شرایطی است که بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ساعت ۱۶ و ۱۱ دقیقه امروز شاخص کیفیت هوای تهران بر روی عدد ۱۷۸ و ناسالم قرار گرفت.شاخص کیفیت هوادر بیشتر مناطق تهران در وضع قرمز و در ورد آورد منطقه ۲۲ با عدد ۲۰۸ در وضع بنفش قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.