مسئول واحد باغبانی مهاباد گفت: امسال میزان برداشت سیب در این شهرستان به ۱۱۰ هزار تُن رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسئول واحد باغبانی مهاباد گفت: امسال میزان برداشت سیب در این شهرستان به ۱۱۰ هزار تُن رسید و در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است.

هدایت عبدولی افزود: به دلیل بروز سرمازدگی و تگرگ بهاره، پیش‌بینی می‌شد میزان برداشت سیب بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد و اکنون این پیش‌بینی به واقعیت پیوسته است.

وی ادامه داد: در شهرستان مهاباد حدود هشت هزار هکتار باغ سیب وجود دارد که از این میزان هفت هزار و ۴۷۰ هکتار بارور است و امسال به طور میانگین از هر هکتار حدود ۱۶ تن سیب برداشت شد.

عبدولی تصریح کرد: سیب تولیدی در ارقام مختلف به‌ویژه «رد» و «گلدن» و برخی ارقام خارجی است که به دلیل کیفیت بالا، ماندگاری طولانی و قابلیت حمل و نقل مناسب، به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت ۳۱ واحد سردخانه‌ای در شهرستان گفت: ظرفیت ذخیره‌سازی این واحد‌ها بیش از ۱۵۵ هزار تن انواع میوه است و سیب تولیدی متناسب با نیاز بازار تا پایان سال به تدریج از سردخانه‌ها عرضه خواهد شد.

وی افزود: حدود ۲۰ درصد محصولات باغی شهرستان به‌صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود و ۸۰ درصد باقی‌مانده به سایر شهرستان‌ها و استان‌های همجوار ارسال می‌شود که این امر اهمیت مهاباد در تأمین نیاز بازار میوه استان و کشور را نشان می‌دهد.