به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ دکتر سعید سلیمانی گفت: وقتی که یکی از این شش عنصر شامل منو اکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، اوزن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کمتر از ده میکرون و کمتر از دو نیم میکرون از حد مجاز بالاتر برود، هوا آلوده است.

وی به مردم توصیه کرد: در چنین شرایطی تا می توانید از خانه کمتر بیرون بیایید یا اگر آمدید ماسک را فراموش نکنید.

وی گفت: کودکان، سالمندان و مبتلایان به نارسایی های قلبی عروقی یا تنفسی بیشتر باید از خودشان مراقبت کنند.

وی افزود: در این روز ها با تغذیه سالم از خودتان مراقبت کنید و با توجه به شیوع بیماری های تنفسی مثل آنفولانزا در کنار آلودگی هوا، در صورت بروز علایم حاد مراجعه به پزشک را فراموش نکنید.

دکتر سلیمانی گفت: گذشته از مسئولیت متصدیان امور برای حل پایدار این مشکل، مشارکت اجتماعی مردم هم در مدیریت کاهش آلاینده ها یک ضرورت هست.