هفته پنجم فوتبال لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۶ – ۲۰۲۵ فرداشب آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
** سه شنبه ۴ آذر:
آژاکس هلند - بنفیکا پرتغال
گالاتاسرای ترکیه - اونیون سن ژیلوآز بلژیک
چلسی - بارسلونا
بودوگلیمت نروژ - یوونتوس
بوروسیا دورتموند آلمان - ویارئال اسپانیا
المپیک مارسی فرانسه - نیوکاسل یونایتد انگلیس
منچسترسیتی - بایرلورکوزن آلمان
اسلاویا پراگ چک - آتلتیک بیلبائو اسپانیا
ناپولی ایتالیا - قره باغ جمهوری آذربایجان
* چهارشنبه ۵ آذر:
اف ث کپنهاگن دانمارک - غیرت آلماتی قزاقستان
پافوس قبرس - موناکو فرانسه
آرسنال - بایرن مونیخ
آتلتیکومادرید اسپانیا - اینتر ایتالیا
آینتراخت فرانکفورت آلمان - آتالانتا ایتالیا
لیورپول - آیندهوون هلند
المپیاکوس یونان - رئال مادرید
-مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی عضو تیم المپیاکوس است.
پاری سن ژرمن فرانسه - تاتنهام انگلیس
اسپورتینگ لیسبون پرتغال - کلوب بروخه بلژیک
-در جدول لیگ قهرمانان اروپا تا پایان هفته چهارم تیمهای ۱۲ امتیازی بایرن مونیخ، آرسنال و اینتر اول تا سوم هستند و تیمهای منچسترسیتی با ۱۰ و پاری سن ژرمن با ۹ امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند.