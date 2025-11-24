

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

** سه شنبه ۴ آذر:

آژاکس هلند - بنفیکا پرتغال

گالاتاسرای ترکیه - اونیون سن ژیلوآز بلژیک

چلسی - بارسلونا

بودوگلیمت نروژ - یوونتوس

بوروسیا دورتموند آلمان - ویارئال اسپانیا

المپیک مارسی فرانسه - نیوکاسل یونایتد انگلیس

منچسترسیتی - بایرلورکوزن آلمان

اسلاویا پراگ چک - آتلتیک بیلبائو اسپانیا

ناپولی ایتالیا - قره باغ جمهوری آذربایجان

* چهارشنبه ۵ آذر:

اف ث کپنهاگن دانمارک - غیرت آلماتی قزاقستان

پافوس قبرس - موناکو فرانسه

آرسنال - بایرن مونیخ

آتلتیکومادرید اسپانیا - اینتر ایتالیا

آینتراخت فرانکفورت آلمان - آتالانتا ایتالیا

لیورپول - آیندهوون هلند

المپیاکوس یونان - رئال مادرید

-مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی عضو تیم المپیاکوس است.

پاری سن ژرمن فرانسه - تاتنهام انگلیس

اسپورتینگ لیسبون پرتغال - کلوب بروخه بلژیک

-در جدول لیگ قهرمانان اروپا تا پایان هفته چهارم تیم‌های ۱۲ امتیازی بایرن مونیخ، آرسنال و اینتر اول تا سوم هستند و تیم‌های منچسترسیتی با ۱۰ و پاری سن ژرمن با ۹ امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.