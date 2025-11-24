به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امروز همزمان با سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر ۶ شهید گمنام بر دستان مردم شهر یاسوج تشییع و پس از اقامه نماز برای خاکسپاری به مناطق مورد نظر منتقل شدند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: از ۶ شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس پیکر سه شهید در استان خاکسپاری و پیکر سه شهید دیگر نیز به تهران منتقل شدند.

سرهنگ سلمان خواست خدایی افزود: از سه شهید گمنام دیگر پیکر مطهر یک شهید در دانشگاه فرهنگیان استان و پیکر مطهر یک شهید در روستای تلخاب شیرین شهرستان گچساران و سومین پیکر شهید نیز در ستاد کنگره امیران، سرداران و ۲ هزار شهید استان در شهر یاسوج خاکسپاری شدند.

سرهنگ خواست خدایی اضافه کرد: از این سه شهید گمنام که امروز در استان خاکسپاری شدند یک شهید ۲۴ ساله در منطقه مهران و عملیات والفجر ۳ به شهادت رسید، دومین شهید در منطقه عملیاتی شلمچه و در عملیات کربلای ۵ در سن ۱۷ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و و سومین شهید هم ۲۲ ساله در عملیات خیبر در منطقه مجنون به شهادت رسید.

وی با بیان اینکه تاکنون پیکر مطهر ۵۳ شهید گمنام در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد تدفین شده‌اند گفت: ۶۴ شهید هشت سال دوران دفاع مقدس استان کهگیلویه و بویراحمد همچنان مفقودالاثر هستند.