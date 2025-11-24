پخش زنده
ترکیب تیم فوتبال تراکتور تبریز برای دیدار مقابل نسفقرشی در لیگ نخبگان آسیا مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور تبریز نماینده ایران در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه امروز در هفته پنجم این مسابقات و در زمین نسفقارسی ازبکستان به میدان میرود.
دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور برای این دیدار از ترکیب علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلیفر، صادق محرمی، اودیل خامروبکف، تیبور هلیلوویچ، مهدی هاشم نژاد، لوشکیا، امیرحسین حسینزاده و دروژدک استفاده میکند.
تراکتور در لیگ نخبگان آسیا هم اکنون هشت امتیازی است.