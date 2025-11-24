

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۴:۳۰ امروز نخستین بازی خود را در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های کمتر از ۱۷ سال آسیا مقابل چین تایپه برگزار کرد و در نهایت حریف را با نتیجه پنج بر صفر شکست داد.

نیمه نخست این مسابقه با وجود حملات پردامنه تیم ایران و برخورد ضربات امیررضا ولی‌پور و محمد طا‌ها کاویانی به تیر افقی دروازه حریف تا دقیقه ۴۵ با تساوی بدون گل جریان داشت تا اینکه در این دقیقه ماهان بهشتی کاپیتان تیم کشورمان گل اول شاگردان ارمغان احمدی را به ثمر رساند.

در نیمه دوم هم تیم ایران با ضربات امیر رضا ولی‌پور (۵۲) جعفر اسدی (۵۶) و محمد قاسمی (۸۳) و ماهان بهشتی (۱+۹۰) به گل رسید.

بردیا دری، ماهان افروزیان، پویا اسمی، محمد علی رهنما، محمد طا‌ها کاویانی (۸۱_ یاسان جعفری)، جعفر اسدی (۷۲_ علی اصغرزاده)، پویا جعفری (۷۲_ محمد حسین حاج علی اکبری)، امیررضا ولی‌پور (۶۱_ محمد قاسمی)، ماهان بهشتی، عباس رفیع و امیر محمد افراسیابی (۶۱_ امیرحسین طایفه) برای ایران در این مسابقه به زمین رفتند.

قضاوت بازی را محمد مفید غبائن اردنی با کمک هم وطن خود عمرو فهد عجاج و علی احمد سوری برعهده داشتند.

تیم نوجوانان دومین بازی خود را از ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مقابل لبنان برگزار می‌کند.