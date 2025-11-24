



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: پس از دریافت برخی اخبار، پایش شبانه روزی و نیز رصد فنی اطلاعاتی مرزبانان هنگ سرخس با استفاده از تجهیزات پایش هوایی سازمانی موفق به شناسایی این باند شدند.



سردار مجید شجاع افزود: مرزبانان در چند عملیات غافگیرانه و منظم، چهار متهم به هویت معلوم را دستگیر و بیش از ۳۹ هزار قرص ترامادول به ارزش تقریبی بیش از پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال را به همراه دو دستگاه کوادکوپتر غول پیکر و باطری‌های مربوط به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف کردند.