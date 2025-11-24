به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جمشید شیخ اکبری از پیشرفت عملیات اجرایی کنارگذر غربی قم خبر داد و گفت: این طرح به طول ۷۴ کیلومتر یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های عمرانی استان قم است و با توجه به موقعیت راهبردی آن، نقش مهمی در تکمیل مسیر آزادراهی شمال به جنوب کشور خواهد داشت.

سرمایه گذار طرح با اشاره به مرحله نخست آن به طول ۱۲ کیلومتر تا محور جعفریه گفت: با توجه به نیاز منطقه، کار به صورت سه شیفت در حال انجام است تا هیچ وقفه‌ای در روند پیشرفت ایجاد نشود و برنامه‌ریزی کرده‌ایم این بخش را تا پایان سال جاری زیر بار ترافیک ببریم.

شیخ‌اکبری، استفاده از فناوری نوین و ساخت جاده بتنی را یکی از ویژگی‌های متمایز این آزادراه دانست و تأکید کرد: جاده‌های بتنی به دلیل عمر طولانی‌تر، هزینه نگهداری کمتر و صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف انرژی و سوخت، رویکردی آینده‌نگرانه در ساخت آزادراه‌ها محسوب می‌شوند. اجرای این نسل جدید از روسازی در کشور، می‌تواند الگوی مهمی برای طرح‌های مشابه باشد.

بهره‌برداری کامل از آزادراه شهید سلیمانی می‌تواند تا یک‌سوم بار ترافیکی شهر قم را کاهش دهد و نقش مهمی در روان‌سازی عبور و مرور ایفا کند؛ موضوعی که نه‌تنها برای شهر قم، بلکه برای شبکه حمل‌ونقل ملی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.