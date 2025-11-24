پخش زنده
امروز: -
سرمایهگذار طرح آزادراه بتنی شهید سلیمانی از بهره برداری مرحله نخست این طرح به طول دوازده کیلومتر تا پایان سال خبر داد.
سرمایه گذار طرح با اشاره به مرحله نخست آن به طول ۱۲ کیلومتر تا محور جعفریه گفت: با توجه به نیاز منطقه، کار به صورت سه شیفت در حال انجام است تا هیچ وقفهای در روند پیشرفت ایجاد نشود و برنامهریزی کردهایم این بخش را تا پایان سال جاری زیر بار ترافیک ببریم.
شیخاکبری، استفاده از فناوری نوین و ساخت جاده بتنی را یکی از ویژگیهای متمایز این آزادراه دانست و تأکید کرد: جادههای بتنی به دلیل عمر طولانیتر، هزینه نگهداری کمتر و صرفهجویی قابل توجه در مصرف انرژی و سوخت، رویکردی آیندهنگرانه در ساخت آزادراهها محسوب میشوند. اجرای این نسل جدید از روسازی در کشور، میتواند الگوی مهمی برای طرحهای مشابه باشد.