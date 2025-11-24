به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ محمد دادرس با بیان اینکه بر اساس نقشه‌های هواشناسی در این مدت، آسمان استان صاف و آفتابی خواهد بود گفت: وزش باد گرم در ارتفاعات و دامنه‌های مناطق کوهستانی گیلان پیش‌بینی می‌شود که افزایش دما را در این مناطق در پی داشت.

وی مه شبانه و صبحگاهی در برخی مناطق گیلان را که کاهش دید افقی را در پی خواهد داشت از دیگر پدیده‌های جوی استان اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه دمای فعلی هوای رشت ۲۰ درجه سلسیوس گزارش شده است افزود:بیشینه دما در بره سر رودبار، گرم‌ترین منطقه استان، به ۲۵ درجه سلسیوس رسید و آبکنار با ۵ درجه سلسیوس، سردترین نقطه استان بود.

محمد دادرس گفت: دریای خزر در ۲ روز آینده با ارتفاع موج بین ۱۰ تا ۵۰ سانتی‌متر برای فعالیت‌های دریانوردی و صید و صیادی مناسب است.