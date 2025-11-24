به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کاروان شش شهید گمنام از ۲۶ آبان وارد استان مرکزی شد که با استقبال مردم در شهر‌های مختلف از جمله اراک رو‌به‌رو شد و یکی از آنان در اراک و در بوستان شهدای گمنام این شهر آرام گرفت.

برنامه اراک با همراهی قشر‌های مختلف و اشک‌های آنان رو‌به‌رو شد.تشییع شهدا از میدان شهدای اراک آغاز و تا مصلا و بوستان شهدای گمنام ادامه یافت تا خیابان‌های مملو از مردم بیدار با شهدا تجدید پیمان ببندند.

در این مراسم مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان با هر تیپ و چهره‌ای حضور یافته و ارادت خود را به شهدا، دفاع و مقاومت نشان دادند.

شهید آرام گرفته در بوستان شهدای گمنام اراک، بر اساس آزمایش‌های دی ان‌ای انجام‌شده تنها ۱۸ سال داشت، نوجوانی که در اوج شکوفایی، جان خود را فدای حقیقت کرد و امروز در سالروز شهادت بانوی دوعالم به خاک سپرده شد.



