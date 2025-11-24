به مناسبت تدفین پیکر پاک یکی از شهدای گمنام دفاع مقدس در محوطه صداوسیمای استان زنجان، معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است که حضور پیکر شهید والا مقام، یادآور ایثار، رشادت و فداکاری بزرگ‌مردانی است که با نثار جان خود، استقلال، عزت و امنیت کشور را تضمین کرده‌اند.

معاون امور استان‌ها ضمن گرامیداشت این رویداد معنوی، تأکید کرده است که وجود این شهید گمنام، چراغ راهی برای همکاران صداوسیما در ادامه مسیر خدمت‌رسانی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی افزود: تدفین این شهید معزز، فرصتی است تا همکاران رسانه ملی بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند و در مسیر اعتلای رسالت رسانه‌ای خود گام بردارند.

در پایان، معاون امور استان‌ها از حضور باشکوه همکاران و مردم استان زنجان در مراسم استقبال و تدفین این شهید گمنام قدردانی کرده است.