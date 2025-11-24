ملتهای مظلوم، بازتاب اقتدار انقلاب اسلامی
امام جمعه ایلام با اشاره به پایداری ملتهای تحت ستم جهان در برابر جبهه استکبار، این مقاومت را نشانهای از نفوذ و اقتدار انقلاب اسلامی دانست و گفت: با وجود فشارهای خارجی، جمهوری اسلامی با گامهایی مطمئن رو به توسعه حرکت میکند.
؛ حجتالاسلام والمسلمین «الهنور کریمیتبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در آیین تشییع پیکر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ایلام با بیان این که جهان اسلام در مقابل ائتلاف تمامعیار استکبار، صهیونیسم و لیبرالیسم غربی قرار گرفته است، اظهار داشت: امروز به برکت انقلاب اسلامی، مردم مظلوم غزه و ملتهای آزادیخواه جهان در برابر آمریکا و صهیونیستها ایستادهاند.
وی افزود: هدف اصلی نظام استکباری و صهیونیسم جهانی خاموش کردن نور اسلام ناب محمدی (ص) است، اما انقلاب اسلامی با اتکا به ولایت فقیه و ایستادگی ملت مسیر خود را توفانیتر از گذشته پیش میبرد.
امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه یمن قهرمان نیز با وجود همه فشارها با مقاومت خود دنیا را شگفتزده کرده است، اضافه کرد: امروز در کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا، جریان حقطلبی مسلمانان شیعه رو به گسترش است.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار با بیان اینکه این پدیده نوظهور، معجزه قرن و ثمره خون شهدا است، مطرح کرد: این امر نشان میدهد که نور ولایت، حتی از قلبهای در بند تمدن مادی غرب نیز متأثر میشود و پیام حقیقی انقلاب اسلامی مرز نمیشناسد.
وی عنوان کرد: فرهنگ دفاع مقدس در ایران اسلامی ریشه در اندیشه زهرایی دارد و شهدای گمنام با آگاهانه انداختن پلاک هویت از گردن، نماد مظلومیت حضرت زهرا (س) را زنده کردند و همچون بانوی ولایت، راه گمنامی را برای خدا و دین اسلام انتخاب کردند.
امام جمعه ایلام با تاکید بر این که اقتدار امروز جمهوری اسلامی نتیجه دلاورمردی شهدا و مدیریت ولایت فقیه است، یادآور شد: دشمنان انقلاب و ملت سالها تلاش و برنامهریزی کردند تا ایران را در جنگهای مختلف سخت و نرم براندازی کنند، اما امروز با قبول شکست و ناکامی به ضعف خود در برابر انقلاب اسلامی اعتراف میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار اعلام کرد: تداوم عزت و امنیت کشور، نتیجه اخلاص و کوشندگی نیروهای مؤمن و ولایتمدار است که در مسیر امام خمینی (ره) و امام خامنهای (مدظلهالعالی) حرکت میکنند.
وی اضافه کرد: شناسایی و بازگشت پیکر شهدای دفاع مقدس دهها سال از پایان جنگ تحمیلی اتفاقی نیست، چرا که آمدهاند تا غبار دنیاگرایی و غفلت را از دلها بزدایند و یادآوری کنند که آنها دیروز برای استقلال، آزادی، عزت، شرف و ناموس این ملت جان دادند و امروز ما باید فریب تبلیغات دشمن را نخوریم و از مسیر شهدا منحرف نشویم.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به جایگاه والای اهل بیت (ع) گفت: هر لحظه از عمر حضرت زهرا (س) برای ما درس است و تبعیت از ولایت و امامت و فاصله نگرفتن از ولی زمان مهمترین درس واقعه جانسوز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به شمار میرود.
حجت الاسلام والمسلمین کریمیتبار ادامه داد: مسئولان باید قدردان مردم باشند و در کنار کوشش برای حل مشکلهای معیشتی، پاسدار راه شهدا و تابع فرمان ولیفقیه بمانتد.