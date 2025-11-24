به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، رئیس سازمان صداوسیما به مناسبت تدفین پیکر پاک یکی از شهدای گمنام دفاع مقدس در صداوسیمای مرکز زنجان پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است : تدفین این شهید گمنام در جمع همکاران رسانه‌ای، فضای سازمان را سرشار از معنویت، ایثار و یادآوری راه و رسم مجاهدت شهدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه شهیدان همواره چراغ راه اهل خدمت‌اند، حضور پیکر این شهید در صداوسیما را توفیقی ارزشمند برای کارکنان مرکز زنجان دانست.

رئیس رسانه ملی در پیام خود تأکید کرده است: آرامگاه این شهید بزرگوار در صداوسیمای استان زنجان می‌تواند یادآور مسیر نورانی مقاومت و اخلاص برای کارکنان باشد و آنان را در ادامه راه خدمت‌رسانی یاری دهد.

در پایان پیام، با گرامیداشت مقام شهدا، از خداوند متعال برای کارکنان رسانه ملی توفیق حرکت در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی مسئلت شده است.