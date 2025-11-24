

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، انتخاب هیئت مدیره کمیته بین (IPC) پنجشنبه (۲۰ نوامبر) در جریان یک مجمع عمومی فوق العاده آنلاین به پایان رسید و هفت عضو عادی انتخاب شدند.

در مجمع عمومی IPC که در ماه سپتامبر در سئول، کره جنوبی برگزار شد، اعضای IPC، اندرو پارسونز از برزیل را برای سومین دوره به عنوان رئیس و لیلای مارکز موتا از پرتغال و جان پترسون از دانمارک را به عنوان معاونان رئیس انتخاب کردند. با این حال، به دلیل محدودیت زمانی، انتخاب ۷ عضو عادی پس از دور اول انتخابات به تعویق افتاد.

در همین راستا روز پنج‌شنبه، ۷ نفر به عنوان اعضای عادی برای یک دوره ۴ ساله انتخاب شدند. دبرا الکساندر، چلسی گوتل، فرناندو ریانو، محمد دواج الخلیفه، رابین اسمیت، میکی متسون، بردلی اسنایدر ۷ نفری هستند که در کنار پارسونز، موتا و پترسون در هیئت مدیره IPC فعالیت می‌کنند.

اندرو پارسونز، رئیس IPC گفت: پس از مجمع عمومی فوق العاده آنلاین IPC، میخواهم به ۷ عضو عادی که توسط اعضای IPC انتخاب شدند تبریک بگویم. اکنون ما یک هیئت مدیره ۱۲ نفره داریم که به دلیل تنوع و تجربه اش، قدرت عظیمی برای پیشبرد حرکت پارالمپیک در ۴ سال آینده را دارد. این هیئت مدیره متشکل از ۶ مرد و ۶ زن است و همه ۵ منطقه نمایندگی دارند. درون هیئت مدیره ۸ ورزشکار پارالمپین حضور دارند که به این معنی است که دیدگاه ورزشکاران در مورد تمام مسائل و تصمیمات هیئت مدیره مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: من می‌خواهم از اعضای قبلی هیئت مدیره از صمیم قلب تشکر کنم. به همکاری با شما در راستای خدمت به اعضای و ورزشکاران، افتخار می‌کنم. به طور ویژه می‌خواهم از دوئین کیل برای خدمات برجسته اش، از جمله ۲ دوره خدمت به عنوان معاون رئیس، تشکر ویژه کنم. رویکرد روش‌مند و آرام دوئین در همه چیز، با رهبری او در بازبینی حاکمیت IPC به بهترین شکل نشان داده شد و او را به یک معاون رئیس و عضو هیئت مدیره برجسته تبدیل کرد.

تمام اعضای هیئت مدیره IPC که در سال ۲۰۲۵ انتخاب شده‌اند، در یک دوره ۴ ساله تا بیست و چهارمین مجمع عمومی IPC در اواخر سال ۲۰۲۹ در این کمیته فعالیت می‌کنند.