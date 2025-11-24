به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه درباره جنگ میان روسیه و اوکراین و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

طبق اعلام اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، اردوغان در این گفت‌و‌گو اظهار داشت که ترکیه به تلاش‌های خود برای پایان دادن به جنگ روسیه-اوکراین همراه با صلح عادلانه و پایدار، ادامه خواهد داد.

اردوغان تاکید کرد: ترکیه آماده است هر ابتکار دیپلماتیکی که تماس مستقیم میان طرف‌ها را تسهیل کرده و راه را برای برقراری صلح دائمی هموار می‌کند، حمایت و تقویت کند.