مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از وارد شدن خسارت به دو و نیم هکتار از مراتع اراضی ملی دامنه‌های کوه سبلان در اثر آتش‌سوزی خبر داد و گفت: حریق به طور کامل مهار شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، شهامت هدایت روز دوشنبه اظهار کرد: روز گذشته به محض گزارش مشاهده دود غلیظ در دامنه سبلان در حوزه استحفاظی شهرستان مشگین‌شهر، بلافاصله نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان به محل اعزام شدند.

وی افزود: دود، ناشی از آتش‌سوزی بود و حریق با تلاش نیرو‌های منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و جمعیت هلال احمر مهار شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل ادامه داد: این قبیل آتش‌سوزی‌ها به طور معمول ناشی از عوامل انسانی است، متاسفانه برخی افراد بعد از روشن کردن آتش در طبیعت، به خاموش کردن آن اقدام نمی‌کنند یا با سهل‌انگاری و بی‌دقتی باعث افروخته شدن آتش در اراضی مرتعی و جنگلی می‌شوند.

هدایت با اشاره به اینکه همگان در قبال انفال و اراضی ملی مسئول هستیم، گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از هیچ تلاشی برای صیانت از ثروت ملی و خدادادی منابع طبیعی دریغ نمی‌کند و انتظار داریم شهروندان نیز در این راستا نهایت همکاری را داشته باشند.