به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال در ادامه رقابت‌های خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲ روز چهارشنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف تیم الوصل امارات خواهد رفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم داوری قضاوت کننده این دیدار را به شرح زیر اعلام کرد:

داور وسط: کیم هی‌گون از کره جنوبی

کمک اول: یون ژا ایوول از کره جنوبی

کمک دوم: پارک سانگ سون از کره جنوبی

داور چهارم: کو هیونگ‌جین از کره جنوبی

ناظر داوری: عبدالله مطلق از عربستان