تیم داوری دیدار تیمهای فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال در ادامه رقابتهای خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲ روز چهارشنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف تیم الوصل امارات خواهد رفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم داوری قضاوت کننده این دیدار را به شرح زیر اعلام کرد:
داور وسط: کیم هیگون از کره جنوبی
کمک اول: یون ژا ایوول از کره جنوبی
کمک دوم: پارک سانگ سون از کره جنوبی
داور چهارم: کو هیونگجین از کره جنوبی
ناظر داوری: عبدالله مطلق از عربستان