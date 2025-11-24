فرماندار کلاردشت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ با بیان اینکه دو حادثه حریق امروز دوشنبه در این شهرستان اتفاق افتاد، گفت: حادثه نخست آتش سوزی، صبح امروز در منطقه پیشمبور کلاردشت اتفاق افتاد که به سرعت مهار شد.

وکیلی افزود: ساعت ۱۳ امروز نیز بخشی از پوشش گیاهی منطقه هلیسان کُلمه این شهرستان دچار حریق شد که با حضور به موقع نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، محیط زیست، جمعیت هلال احمر و نیرو‌های مردمی آتش مهار و از سرایت به نقاط دیگر جنگل جلوگیری شد.

او وسعت منطقه آتش گرفته در دو حادثه آتش سوزی امروز را حدود ۵ هزار متر اعلام کرد و ادامه داد: آتش بیشتر پوشش گیاهی و برگ‌های خشک را سوزاند.

فرماندار کلاردشت با قدردانی از حضور به موقع نیرو‌های امدادی گفت: اطلاع رسانی به موقع مردمی در خصوص آتش سوزی منطقه کلمه سبب حضور سریع نیرو‌ها و مهار آتش شد.