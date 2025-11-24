پخش زنده
مراسم تقدیر از بسیجیان به مناسبت هفته بسیج در سالن اجتماعات دانشگاه پیامنور بوانات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بوانات گفت: در این مراسم از نیروهای مردمی و بسیجیانی که در جنگ ۱۲ روزه بدون داشتن مسئولیت سازمانی و به صورت داوطلبانه در حوزههای پشتیبانی نیروهای ایست و بازرسی، نظارت بر بازار و اصناف، تهیه بستههای معیشتی، فعالیتهای رسانهای و عرصههای محرومیتزدایی، بهداشت، خدمات اجتماعی و سایر اقدامات جهادی حضور داشتهاند، تجلیل شد.
سرهنگ حیدری افزود: در جنگ ۱۲ روزه، مردم معمولی با مشاغل آزاد و صنفی و برخی از مسئولان و کارکنان اداری فارغ از مقام و مسئولیت خود، پای کار آمدند و در حوزههای مختلف امنیتی، حمایتی و اجتماعی همکاری کردند.