اداره اسناد آستان قدس رضوی، با جذب مجموعه‌ای ۲۰ هزار برگی از اسناد تاریخی، موفق به شناسایی ۱۱ برگ سند مربوط به دوره قاجار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره اسناد آستان قدس رضوی گفت: این مجموعه ۲۰ هزار برگی با محوریت متولیان مسجد گوهرشاد و موقوفات آن، دربردارنده اسنادی در موضوعات مختلف از جمله اسناد مستوفیان، تجاری، اداری و انجمن آثار ملی است که از محسن مشگینی خریداری شده است.

الهه محبوب فریمانی ادامه داد: ۱۱ برگ از این مجموعه مرتبط با موضوع متولیان مسجد گوهرشاد و موقوفات آن، در سال‌های ۱۲۶۶ تا ۱۳۰۸ هجری قمری (دوره قاجار) است که اگرچه تعداد این اسناد محدود است، اما از جمله اسناد ارزشمند این مجموعه خریداری شده به شمار می‌آید.

او با اشاره به اینکه اسناد نویافته مسجد گوهرشاد شامل آثاری با محوریت اجازه‌نامه‌های شرعی، مصالحه‌نامه، مبایعه‌نامه و قبض وصول، است، بیان کرد: در این مجموعه، نام دو تن از متولیان مسجد گوهرشاد یعنی میرزا عبدالله و میرزا طاهر، ذکر شده که در مواردی با عنوان ناظر نیز، از آنها یاد شده است.

محبوب فریمانی افزود: از اسناد یادشده، سه مورد نیز مربوط به اجازه‌نامه شرعی احمد رضوی و سایر علما در مورد تولیت میرزامحمد طاهر و میرزا عبدالله متولیان گوهرشاد بوده است که نشان از جایگاه اجتماعی او، دارد.

رئیس اداره اسناد آستان قدس رضوی، تصریح کرد: از دیگر اسناد این مجموعه می‌توان به آثاری با محوریت اجاره مغاز‌ه‌ای در پایین خیابان در سال ۱۲۷۵ قمری و دو مصالحه چاه در باغات تبادکان و زمین برای داشخانه یا همان کوره پزخانه در اراضی امین‌آباد بالاخیابان از میرزا محمد طاهر متولی در سال‌های ۱۲۷۴ و ۱۲۸۰ قمری، اشاره کرد.

وی گفت: اسنادی نیز، با موضوع فروش املاکی در قاین و در چنارعرب روستای سر برج به میرزا محمدطاهر متولی، در سال‌های ۱۲۶۶ و ۱۲۸۳ قمری و فروش مغازه‌ای در بازار بزرگ در سال ۱۲۹۴ قمری، در این مجموعه ارزشمند به چشم می‌خورد.

این مسئول ادامه داد: دو قبض وصول اجاره آرامگاه نادر از سهام‌الملک با اجازه میرزا احمد مجتهد توسط میرزا عبدالله متولی و تحویل به میرزا احمدعلی متولی سقاخانه و نیز قبض رسید حواله ارسالی میرزا عبدالله متولی توسط ملازم شاهزاده خسرو میرزا در سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ قمری، از دیگر اسناد این مجموعه است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی این اسناد تاریخی می‌تواند به پژوهش درباره متولیان مسجد گوهرشاد و کارکرد و جایگاه اقتصادی و اجتماعی آن، کمک کند.