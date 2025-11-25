به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اداره‌کل صمت استان زنجان از تمدید مهلت دریافت مدارک و مستندات صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۴ تا چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ خبر داد.

صادرکنندگان و تجار استان می‌توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۹ آذر با مراجعه به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی، نسبت به ارائه مدارک، مستندات و تشکیل پرونده اقدام کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، برای تشویق و ترغیب فعالان اقتصادی، انتخاب استان محل بررسی پرونده از سوی متقاضی بر اساس محل صدور کارت بازرگانی یا مبدأ تولید کالا بلامانع است.

همچنین قرار گرفتن متقاضیان در فهرست نهایی برگزیدگان سال ۱۴۰۴، منوط به ایفای حداقل ۶۰ درصد تعهدات ارزی طبق مصوبات کمیته اقدام ارزی اعلام شده است.

صادرکنندگانی که در سال جاری عنوان منتخب ممتاز یا نمونه ملی را کسب کرده‌اند، امکان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۴ را نخواهند داشت.