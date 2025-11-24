به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ اداره‌های کل منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست گیلان در اطلاعیه‌هایی با توجه به وزش باد گرم وکاهش رطوبت هوا در مناطق کوهستانی درخصوص افزایش خطر آتش سوزی هشدار دادند.

در این اطلاعیه‌ها شهروندان خواسته شده در جنگل‌ها و مراتع آتش روشن نکنند و در صورت مشاهده آتش، با شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ منابع طبیعی و آبخیزداری و ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست گیلان تماس بگیرند و اطلاع رسانی کنند.