به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بررسی آخرین مدل‌ها و تحلیل‌های نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی پایدار تا چند روز آینده در استان است.

حجت‌الله علی عسکریان با اشاره به پایداری و سکون هوا در مناطق صنعتی و پرتردد استان، افزود: بر این اساس در بعضی ساعات افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای عموم مورد انتظار است.

وی همچنین در خصوص صدور هشدار آلودگی سطح نارنجی با فعالیت سامانه تشدید شرایط پایداری هوا تا پایان وقت چهارشنبه پنجم آذر در استان،گفت: این پدیده با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا، شکل‌گیری لایه وارونگی دما و انباشت آلاینده‌ها همراه است .

حجت‌الله علی عسکریان ادامه داد: در این مدت مناطق مرکزی استان لنجان (زرین شهر)، مبارکه، نجف آباد، اصفهان، برخوار (دولت آباد) و کبوترآباد تحت تأثیر سامانه تشدید شرایط پایداری هوا است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: افزایش غلظت آلاینده‌ها، بالا رفتن شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها و در شرایط نبود مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.

وی افزود: مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای تمام اقشار جامعه، کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی به همت دستگاه‌های ذیربط به منظور اتخاذ تصمیمات برای حفظ سلامت شهروندان امری ضروری است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، گفت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۵ درجه سانتی‌گراد و کمینه آن بامداد فردا به ۲ درجه زیرصفر سانتی‌گراد می‌رسد.

وی با اشاره به ثبت دمای ۲۲ شهر پایین‌تر از صفر درجه سانتی‌گراد افزود: اصفهان با بیشینه دمای ۲۵ درجه و بوئین میاندشت با کمینه هفت درجه سانتی‌گراد زیر صفر، گرم‌ترین و سردترین مناطق در استان هستند.