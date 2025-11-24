۱۱۲ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و خدمات در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری اردبیل به سرمایه‌گذاران و علاقمندان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با بیان این مطلب و با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در آخر هفته جاری، گفت: ۱۱۲ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و خدمات در این همایش به سرمایه‌گذاران و علاقمندان ارائه می‌شود.

جلیل جباری سوم آذر افزود: براساس رایزنی‌ها و پیگیری‌های انجام شده، در برنامه اصلی همایش سرمایه‌گذاری که با حضور میهمانان ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود به دنبال عقد تفاهمنامه‌های مهم در حوزه گردشگری هستیم و تلاش می‌کنیم شرایط سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های مهم حوزه گردشگری در استان را فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: علاوه بر آن، نشست کمیته تخصصی گردشگری، صنایع‌دستی، هوشمندسازی، عمران شهری و خدمات بعد از ظهر روز پنج‌شنبه ۶ آذرماه در محل سالن خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تشریح مشوق‌های این حوزه برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ادامه داد: رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، علاقمندان به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و خدمات، فعالان گردشگری، مهندسان و مشاوران مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری، مدیران هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری ملی و مسئولان مرتبط از وزارت میراث‌فرهنگی از جمله میهمانان و مخاطبان این نشست تخصصی خواهند بود.

جباری با اشاره به بخش‌های مختلف نشست تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری گفت: ارائه مشوق‌ها و ظرفیت‌های قانونی حمایت از سرمایه‌گذاری، برپایی میز مشاوره تخصصی برای علاقمندان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، ارائه تجربه‌های موفق سرمایه‌گذاری در این حوزه و عقد تفاهمنامه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری از جمله برنامه‌های این نشست تخصصی خواهد بود.