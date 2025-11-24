امروز: -
نسخه اصلی
عکس » استانها
دریافت تصاویر

عزاداری سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در قم

همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، دسته‌ عزاداری و سوگواری با حضور آیت الله وحید خراسانی در قم برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ - ۱۷:۳۰
خبرهای مرتبط

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در حسینیه ریحانة الحسین(ع)

برچسب ها: فاطمیه ، وحید خراسانی ، عزاداری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 