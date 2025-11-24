استقبال باشکوه ارمو از دو شهید گمنام دفاع مقدس
مردم قدرشناس دهستان ارمو از توابع شهرستان درهشهر، عصر دیروز با حضوری گسترده پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس را با احترام و عشق تشییع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ عصر دیروز روستای ارمو شاهد صحنههایی سرشار از شور، معنویت و قدرشناسی بود، کاروان پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس وارد این روستا که شد مردم با حضور یکپارچه، جلوهای کمنظیر از تکریم فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشتند.
کاروان شهدا پس از ورود به ارمو، از ابتدای مسیر روستا تا حرم مطهر امامزاده سید سیفالدین محمد (س) بر دستان مردم مؤمن و انقلابی منطقه تشییع شد.
پیر و جوان، زن و مرد، در کنار هم اشک شوق و احترام نثار لالههای بینام و نشان دوران دفاع مقدس کردند، لالههایی که پس از سالها دوری از وطن، به زادگاه ایمان و غیرت بازگشته بودند.