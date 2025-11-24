خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ عصر دیروز روستای ارمو شاهد صحنه‌هایی سرشار از شور، معنویت و قدرشناسی بود، کاروان پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس وارد این روستا که شد مردم با حضور یکپارچه، جلوه‌ای کم‌نظیر از تکریم فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشتند.

کاروان شهدا پس از ورود به ارمو، از ابتدای مسیر روستا تا حرم مطهر امامزاده سید سیف‌الدین محمد (س) بر دستان مردم مؤمن و انقلابی منطقه تشییع شد.

پیر و جوان، زن و مرد، در کنار هم اشک شوق و احترام نثار لاله‌های بی‌نام و نشان دوران دفاع مقدس کردند، لاله‌هایی که پس از سال‌ها دوری از وطن، به زادگاه ایمان و غیرت بازگشته بودند.