فرمانده انتظامی شهرستان مُهر از کشف یک دستگاه موتورسیکلت خارجی بدون مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ نصرالله دهقان گفت: در اجرای طرح برخورد با موتورسیکلتهای سنگین و قاچاق در شهرستان مهر، مأموران به یک دستگاه موتورسیکلت خارجی در سطح شهر مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را توقیف کردند.
او افزود: در بررسی ماموران مشخص شد موتورسیکلت مدارک قانونی ندارد و راکب پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان مهر با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده، ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از نگهداری هرگونه کالای قاچاق، مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.