عزاداری طلاب و علمای حوزه علمیه در مشهد
مراسم عزاداری طلاب و علمای حوزه علمیه در مدرسه علمیه آیت الله خویی مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، یکی از مبلغان بین المللی در این مراسم با اشاره به ویژگیها و تعبیرهایی که پیامبر (ص) درباره حضرت زهرا (س) بیان کردهاند، ابراز کرد: رفتار ایشان با توجه به مقام، رسالت و سن و سال، با دخترشان، اسرار و راز و رمزهای دارد که نمیتوان همه آن را دریافت.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی برخی از تعابیر نسبت به حضرت زهرا (س) از لسان پیامبر گرامی اسلام را استثنایی و فوق العاده توصیف و ابراز کرد: طلاب باید در ارائه تصویر از معصومین جامع نگر باشند و اینکه یک بُعد شخصیت ایشان را برجسته کنیم و از دیگر ابعاد غافل باشیم شایسته نیست.
وی با انتقاد از تساهل و تسامح در امور اجتماعی، ابراز کرد: به طور مثال، همانطور که امیرالمومنین (ع) در شریعت و احکام الهی صلابت و قاطعیت داشت، در جایی هم که اقتضا میکرد، مهربانی و گذشت داشت.
این سخنران با بیان اینکه حضرت زهرا (س)، مظلوم و در عین حال مقتدر بود، ایشان را نمونهای بارز در طریق عبادت خدا و اقامه نماز شب عنوان کرد که در بیان معصومین علیهمالسلام ذکر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی در بیان شخصیت جامع حضرت زهرا (س) با بیان اینکه منطق فاطمی اجازه نمیدهد انسان مومن در سختترین شرایط ناامید شود، اظهار کرد: در آن شرایط، ایشان محکم، استوار و با صلابت و اعتماد به نفس برای مسلمانان خطابه طوفانی خود را در مسجد ایراد کردند؛ بنابراین، باید این جامعیت را از آن بانو الگو قرار دهیم.