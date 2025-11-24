به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این مراسم که پیکر یکی از شهدای گمنام نیز مورد استقبال قرار گرفت.

سردار معروفی معاون هماهنگ کننده بسیج کشور گفت: سابقه و عقبه بسبج به صدر اسلام برمیگردد پیامبر اکرم ص خود اولین بار بسبج مردمی را تشکیل داد و پایه های حکومت اسلامی را تثبیت کرد و اسلام را ترویج کرد پس از ان نیز امیرالمومنین ع و ائمه اطهار علیهم اسلام این مسیر را ادامه دادند و حادثه ای چون عاشورا رقم زدند.

وی افزود :پس از انقلاب نیز بدست امام خمینی ره بسیج دوباره ظهور پیدا کرد و معجزه انقلاب اسلامی شد و امروز نیز دشمن از همین بسبج واهمه دارد.

وی گفت: همه ملت بزرگ ایران به جز ضد انقلاب و معاند بسیجی هستند و همچنان که شهید حاج قاسم سلیمانی گفت ما ملت امام حسین هستیم.

وی تاکید کرد: در بسیج معنویت اخلاق/ اخلاص/ بیگانه ستیزی و مردم داری حاکم است بسیج امنیت ساز است و بسیجی فدایی ملت ایران فدایی انقلاب اسلامی و فدایی ولایت است .

سردار معروفی گفت: امروز دشمن شعار زن زندگی وازادی را که حضرت زهراس حضرت زینب س و دیگر شهدای زن در طول تاریخ تفسیر کردند از ما دزدیده است و بدنبال بی عفتی و منکرات در جامعه هست لذا همه باید مراقب باشیم.

وی با اشاره به اینکه دشمنان ما غیر قابل اعتماد و غیرقابل پیش بینی هستند گفت: باید با وحدت مقدسی که امام خامنه ای فرمان دادند دشمن را به شکست بکشانیم و ناامید کنیم.

خانم حیدرزاده مسئول جامعه بسبج زنان کشور هم در این مراسم گفت: امروز در جای جای کشور عطر شهدا را حس میکنیم شهدایی که دست پرورده مادرانی هستند که پیرو مکتب حضرت زهرا س هستند.

وی افزود: حضرت زهرا (س ) اولین بانوی بسبجی شهید درجهان اسلامند و امروز بسبج جامعه زنان باید تمام همت و تلاش خود را در جهت ترویج سیره ان حضرت که در همه عرصه ها الگوی هستند بکار گیرد.

در این مراسم از مادران شهدای اقتدار که در جنگ دوازده روزه به شهادت رسیدند تجلیل شد.