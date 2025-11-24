به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول نمایشگاه حدیث غربت وراوی گفت: بزرگترین نمایشگاه حدیث غربت در جنوب کشور در شهر وراوی در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع دارای ۲۹ غرفه فرهنگی و تاریخی است که به همت و تلاش ۱۳۰ خادم الزهرا در پنج شب برای بازدید عموم برپا شده است.

سید مجتبی هاشمی افزود: نمایشگاه حدیث غربت فاطمه زهرا سلام الله علیها شامل غرفه‌های کودک و نوجوان، امام حسین علیه السلام، ولایت فقیه، معراج شهدا، مجموعه دفاع مقدس و مجموعه مهدویت، بیت امام حسن علیه السلام، غدیر، بیت الزهرا، فدک و بیت الاحزان است.

این نمایشگاه تا پنجم آذر برپاست.