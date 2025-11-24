پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد با اعلام این خبر بیان کرد: در یک عملیات ضربتی و برق آسا که نشان از اشراف کامل پلیس بر اراذل و اوباش دارد، فردی که سابقه شرارت داشته و مدتها تحت تعقیب مراجع قضائی بود، پس از ایجاد مزاحمت و درگیری در سطح شهر، در چنگال قانون گرفتار شد.
سرهنگ هادی کیانمهر اظهار کرد:در پی دریافت مکرر تماسهای مردمی با مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ ؛ شهروندان از ایجاد مزاحمت، عربدهکشی و درگیری توسط فردی معلومالهویه در یکی از محلات شهر شکایت داشتند.
وی گفت: با دریافت این گزارشها، تیمهای عملیاتی کلانتری ۱۴ کوی ارتش با بهرهگیری از اشراف کامل اطلاعاتی بر تحرکات مجرمان، بلافاصله وارد عمل شدند.
فرمانده انتظامی خرمآباد با اشاره به ماهیت عملیات افزود: عوامل خدوم انتظامی با یک اقدام ضربتی ، این فرد که تصور میکرد از چتر قانون گریخته است، در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
کیانمهر تصریح کرد: پس از انتقال و بررسی سوابق، مشخص شد که این متهم صرفاً یک مزاحم ساده نبوده، بلکه فردی با سابقه اوباشگری و تحت تعقیب مراجع قضائی قرار داشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این فرد که تلاش نافرجامی برای سلب آسایش شهروندان داشت، پس از تشکیل پرونده قضائی ، جهت رسیدگی به دستگاه قضائی معرفی شد تا درس عبرتی برای دیگر مخلان نظم و امنیت عمومی باشد.