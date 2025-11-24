پخش زنده
لیگ ووشو جام خلیج فارس کیش با برگزاری دیدارهای پایانی و مراسم اختتامیه در سالن کوثر مجموعه ورزشی المپیک به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در دیدار ردهبندی، تیم صیادان کیش در دیدار با دانش پترولیوم کیش به پیروزی رسید و سومی لیگ را به خود اختصاص دهد.
دیدار مرحله نهایی بین آیندهسازان ووشو کیش و سان مارکو کیش برگزار شد و با برتری آیندهسازان به پایان رسید و تیم سان مارکو نیز به عنوان نایبقهرمان معرفی شد.
معرفی برترینهای فصل در بخش انتخاب چهرههای ممتاز لیگ ووشو سام جاهدی از آیندهسازان به عنوان فنیترین بازیکن و سوشیان صفیپور بهعنوان پدیده رقابتها معرفی شدند.
امیرمهدی رضایی عنوان بازیکن اخلاق را دریافت کرد و تیم دانش پترولیوم کیش نیز بهعنوان تیم اخلاق فصل شناخته شد.
در مراسم اختتامیه قهرمان جهان در رشته ووشو حضور داشت.
سهیلا منصوریان، قهرمان بازیهای همبستگی اسلامی و سفیر ورزشی کیش و رئیس هیئت ووشو کیش جلوهای ویژه به مراسم پایانی بخشید.
نظارت فنی این دوره از رقابتها بر عهده مجید خوبیاری، داور دارای نشان A فدراسیون ووشو، قرار داشت.