

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، الینا رحیمی بازیکن ایرانی شاغل در لیگ دسته دوم آلمان، هفت بازی برای تیم MTV Engelbostel - Schulenburg انجام داده که در هر هفت مسابقه خود به پیروزی دست پیدا کرده است.

رحیمی در جدول رده بندی برترین بازیکنان لیگ دسته دوم آلمان، پس از ورونیکا ماتیونینا از تیم TTC Langweid در جایگاه دوم قرار گرفته است.

ورونیکا به دلیل بازی بیشتر در لیگ دسته دوم آلمان جایگاه بهتری نسبت به رحیمی دارد و تنها شکست خود در لیگ را مقابل الینا رحیمی دختر لژیونر ایرانی متحمل شده است.

تیم باشگاهی MTV Engelbostel که از حضور پینگ پنگ باز ایرانی در ترکیب خود بهره می‌برد، در مکان دوم جدول ده تیمی بوندسلیگا دو آلمان قرار دارد و از شانس زیادی برای صعود به بوندسلیگا قائل است.