مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی خبر داد: آتش سوزی جنگلهای دیزمار عصر امروز مهار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرشی ادامه داد: هم اکنون تیمهای اطفای آتش مشغول لکه گیری هستند و ۲ گروه امدادی برای اطفای احتمالی آتش جنگل در منطقه حضور خواهند داشت و پیش بینی ها و اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد.
وی اظهار کرد: هفت گروه از یگان حفاظت محیطزیست استان همراه با نیروهای مردمی، جوامع محلی، سپاه، امدادگران جمعیت هلالاحمر و مسئولان شهرستانهای خداآفرین و جلفا از نخستین ساعات بروز حادثه در محل حاضر شده و بیوقفه در حال تلاش برای مهار آتش هستند.
آتشسوزی گسترده در جنگلهای منطقه نمنق جلفا بخش قابل توجهی از پوشش گیاهی این محدوده را همچنان درگیر کرد. این حریق در بخشی از جنگلهای دیزمار واقع در محدوده ییلاق اشتبین، بخش سیه رود جلفا، برای سومین روز ادامه داشت.