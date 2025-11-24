شهر ایلام میزبان پیکرهای مطهر شهدای گمنام
شهر ایلام شامگاه دیشب در فضایی آکنده از معنویت، میزبان پیکرهای مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس بود و مردم با حضوری گسترده، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای شهدا به نمایش گذاشتند.
؛ شامگاه دیشب شهر ایلام غرق در نور و عطر شهدا بود؛ مصلای ایلام میزبان پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس بود و مردم با حضور گسترده و چشمگیر خود، ضمن ادای احترام، با نثار گل، نوحهخوانی و قرائت فاتحه، با شهدای گمنام وداعی آمیخته با اشک و افتخار داشتند.
در همین حال، یادواره شهدای محله نوروزآباد نیز دیشب رنگ و بوی شهادت به خود گرفت.
فضای معنوی شهر ایلام در شامگاه دیشب نشان داد که مردم این دیار همچنان بر عهد خود با شهدا پایدارند و فرهنگ ایثار و شهادت در دل جامعه زنده مانده است.