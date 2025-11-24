به گزارش؛ شامگاه دیشب شهر ایلام غرق در نور و عطر شهدا بود؛ مصلای ایلام میزبان پیکر‌های مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس بود و مردم با حضور گسترده و چشمگیر خود، ضمن ادای احترام، با نثار گل، نوحه‌خوانی و قرائت فاتحه، با شهدای گمنام وداعی آمیخته با اشک و افتخار داشتند.