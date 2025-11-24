

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در راستای آماده‌سازی برای جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ در فیفادی ماه نوامبر (آذر) راهی تاشکند خواهد شد. براین اساس اردوی آماده سازی متصل به اعزام تیم ملی فوتبال بانوان برای دو بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال بانوان ازبکستان از امروز در مرکز ملی فوتبال آغاز شد و ملی‌پوشان از ساعت ۱۶ تمرینات خود را در زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال زیر نظر کادر فنی برگزار کردند.

بازیکنان پس از انجام حرکات کششی، کار با توپ را در دستور تمرینی خود داشته و سپس به دو گروه تقسیم شدند و تمریناتی که کادر فنی برایشان در نظر گرفته را انجام دادند.

ملی‌پوشان تا چهارشنبه ۵ آذر تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند و سپس به منظور برگزاری دو دیدار دوستانه در تاریخ‌های ۸ و ۱۱ آذر با تیم ملی فوتبال بانوان ازبکستان پنجشنبه ششم آذر راهی تاشکند می‌شود.