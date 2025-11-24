معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: دستگاه های خدماتی استان برای پیشگیری از غافل گیری هنگام بروز بحران و مدیریت هرچه بهتر بحران با برپایی مانورها، یا رزمایش ها و کسب مهارت های لازم؛ به بهترین وجه ممکن سطح آمادگی نیروها را برای عبور از بحران ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی مجیدی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به گزارش مدیرکل هواشناسی استان اظهار کرد:گرچه اکنون شرایط عادی است، اما برای مدیریت بحران وحوادث در هر شرایطی باید آمادگی کامل داشت و تحقق این مهم مستلزم اجرای مانورها وآموزش های متعدد و مستمر است.

وی با اشاره به ابلاغیه ستاد مدیریت بحران کشور، تشکیل منظم جلسات ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان را مورد تاکید قرار داد و از فرمانداران و معاونین فرمانداری ها خواست ؛جلسات مدیریت بحران شهرستان ها را همراه با خروجی برگزار کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: ستاد مدیریت بحران هر شهرستان شهرداری ها را برای کنترل آب های سطحی در زمان بارندگی پای کار بیاورند و با استفاده از طرح جامع شهری مشکلات سطح شهر را رفع کنند تا در مواقع بحران مردم دچار مشکل نشوند.

مجیدی بر ضرورت اورهال کردن امکانات از جمله ماشین آلات دستگاه هایی اجرایی تا کید کرد و افزود: رانندگان این دستگاه ها باید دوره های آموزشی مناسب را طی کنند و ماشین‌آلات محورهایی برف گیر تقویت شوند.

وی با اعلام این خبر که بر اساس رأی دیوان عدالت اداری لایروبی رودخانه ها بر عهده آب منطقه‌ای، اما تنظیف و نخاله برداری نیز برعهده شهرداری است؛خاطر نشان کرد: شهرداری ها در پاک سازی جداول اهتمام لازم داشته را باشند و شاخه زنی درختان خصوصا درخت هایی که با تیرهای برق در تلاقی هستند را اجرا کنند.

مجیدی به انبار ذخایر امدادی هلال احمر و مجموعه بهداشت استان اشاره کرد و افزود: گزارش خوبی در این راستا ارایه شد، اما باید انبار ذخایر امدادی تقویت شود که در زمان بحران مشکل خاصی نداشته باشیم.

معاون استاندار گفت: با توجه به احتمال قطعی گاز در مواقع بحران، تامین سوخت جایگزین برای نانوایی‌ها مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در زمان اطفای حریق جنگل ها و مراتع تیم های امدادی باید پای کار باشند، افزود: برای افزایش سطح آمادگی افراد رزمایش های تخصصی مورد نیاز در این خصوص برگزار شود و این مهم برای استفاده از ظرفیت مردم به فرهنگ عمومی تبدیل گردد.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: دستگاه هایی اجرایی طرف قرار داد پیمانکاران بخش خصوصی با انعقاد تفاهم نامه مقرر کنند در زمان بحران همکاری لازم را داشته باشند.

مجیدی اجرای مانور هفته گذشته صنعت آب و برق دستگاه های خدمات رسان لرستان در راستای تاب آوری اجتماعی را مؤثر عنوان کرد و گفت:در این مانور استان های معین نیز حضور داشتند که اینگونه تشریک مساعی ها برای استفاده از تجارب دیگر استان ها،توانایی دستگاه ها برای مواقع بحرانی را افزایش می دهد.