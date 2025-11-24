پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور بانوان استانداری قم با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی و مدیریتی در حوزه زنان گفت: مسائل بانوان در قم نیازمند نگاه همهجانبه و تمرکز بر همافزایی علمی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل امور بانوان استانداری قم در نخستین جلسه معاونت امور بانوان مجمع نظام مسائل استان قم با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، پژوهشی و مدیریتی در حوزه زنان گفت: مسائل بانوان در قم نیازمند نگاه همهجانبه و همافزایی کارگروهی است و باید نتایج پژوهشها مستقیماً در سیاستگذاریهای استان به کار گرفته شود.
فاطمه حیدری همچنین خواستار همکاری مستمر میان کارگروههای استانداری و مجمع نظام مسائل شد و گفت: از ظرفیت تخصصی استان برای حل مسئله، اجرای قوانین و ارتقای وضعیت زنان استفاده خواهیم کرد.