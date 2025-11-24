اطعام فاطمی بیش از ۷ هزار نفر در روستاهای محروم نیشابور
بیش از هفت هزار پرس غذای گرم به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) در سطح ۲۰ روستای محروم نیشابور پخته و توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور گفت: همزمان با اعزام مبلغین روحانی و مداحان اهل بیت (ع) به روستاهای محروم نیشابور، بیش از هفت هزار پرس غذای گرم طبخ و بین عزاداران توزیع شد.
ذبیح الله حاجتمند افزود: برای پخت و توزیع غذاهای گرم بیش از ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که این اقدام با هم افزایی کمیته امداد، مراکز نیکوکاری شهیدان غرویان، مجمع انصار الحسین (ع)، هیأت قمربنی هاشم (ع) روستای ارغش و سایر خیران انجام شده است.
وی یادآور شد: در مناسبتهای مختلف از جمله ماه رمضان، محرم و صفر و ایام فاطمیه، پویش اطعام نیازمندان در قالب تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم با مشارکت هیئتهای عزاداری، حسینیهها، مساجد، موسسههای خیریه و کمکهای مردم نیکوکار نیشابور، با رعایت دستورالعملهای بهداشتی اجرا میشود.