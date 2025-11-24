به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در گرامیداشت هفته بسیج یادواره شهید حسین یوسفی از شهدای مدافع امنیت در مسجد حضرت رسول اکرم (ص) روستای آساوله سنندج برگزار شد.

سرهنگ شعبانی معاون هماهنگ کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان در این مراسم با بیان اینکه شهدا مصداق بارز و واقعی فرهنگ بسیجی هستند افزود: دشمن همواره مترصد به چالش کشیدن امنیت ایران اسلامی است ولی با هوشیاری مردم هرگز موفق نخواهد شد.

در مراسمی با حضور قشر‌های مختلف مردم در روستای درویشان بخش سیروان سنندج هفته بسیج گرامی داشته شد.

به مناسبت هفته بسیج، نشست هم اندیشی طلاب و دانشجویان بسیجی با محور بررسی موضوعات روز سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی قروه برگزار شد.

سرهنگ جمالی فرمانده سپاه قروه در این نشست با اشاره به جایگاه بسیج در تبیین تحولات اجتماعی و سیاسی کشور افزود: حضور فعال دانشجویان و طلاب در عرصه‌های مختلف ضامن پیشرفت و اقتدار ملی است.

همچنین در گرامیداشت هفته بسیج و در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، نخستین کارزار هیئت‌های دانش آموزی با عنوان " ما بچه‌های زهراییم" در جوار مزار شهدای گمنام در قروه برگزار شد.

در این آیین حجت الاسلام امامی رئیس موسسه خیریه الزهرا (س) کشور بر نقش جوانان و دانش آموزان در تداوم فرهگ ایثار و مقاومت تاکید کرد.

به مناسبت هفته بسیج گروه‌های جهادی پزشکی با هدف ارائه خدمات رایگان درمانی و بهداشتی به مناطق روستایی و کم برخوردار شهرستان قروه اعزام شد.

نمایشگاه روایت محور بهار انقلاب به مناسبت هفته بسیج در دیواندره برپا شد.

این نمایشگاه در ۲۰ غرفه دایر شده و به مدت ۴ روز اماده بازدید علاقمندان است.

در شهرستان دیواندره همچنین یادوراه شهید سید خالد حسینی در قالب برنامه شهید آبروی محله افتخار کوچه در مسجد روستای قلعه جقه برگزارشد.

به مناسبت هفته بسیج در شهرستان دیواندره یک طرح تولیدی و یک باب مسکن مددجویی با اعتبار یک میلیاردو ۳۵۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.