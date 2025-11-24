به گزارش روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قرچک، با بازرسی مشترک دامپزشکی، آگاهی و شبکه بهداشت، یک کارگاه غیرمجاز تولید همبرگر در قرچک پلمب و بیش از ۹۵۰ کیلوگرم فرآورده غیر بهداشتی کشف شد. متخلفان نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سید محمد خلیلی رئیس این اداره با اعلام این خبر گفت: با عنایت به گزارش واصله مبنی بر فعالیت یک کارگاه غیر مجاز تولید همبرگر در شهرک صنعتی این شهرستان، کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی این اداره بلافاصله در معیت نیروهای محترم آگاهی و نماینده شبکه بهداشت شهرستان به محل مورد نظر مراجعه و پس از بازرسی و تایید صحت گزارش، نسبت به پلمب و جلوگیری از فعالیت واحد مذکور اقدام کردند.

وی تصریح کرد: از این کارگاه غیر مجاز حدود ۴۶۰ کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی و فاقد هویت و بیش از ۵۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های گوشتی فرآوری شده کشف و توقیف گردید و در همین ارتباط نیز افراد خاطی شناسایی و جهت رسیدگی به تخلف صورت گرفته به مراجع محترم قضایی معرفی شدند.

خلیلی در پایان از کلیه همشهریان عزیز درخواست کرد تا فرآورده‌های گوشتی فرآوری شده را حتماً از مراکز مجاز تخت نظارت دامپزشکی و شبکه بهداشت تهیه کرده و در هنگام خرید به تاریخ تولید و نشان استاندارد محصول توجه کنند.