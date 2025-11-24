به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پیکر دو شهید گمنام از کاروان اهالی بهشت امروز بر دستان مردم سمیرم از امامزاده سلطان ابراهیم تا میدان ماندگار این شهر تشییع شد.

مردم شهرستان سمیرم بار دیگر با حضور چشمگیر خود در آیین تشییع شهدای گمنام عشق و ارادت خود را به مدافعان آب و خاک ایران نشان دادند.

کاروان اهالی بهشت صبح امروز در اصفهان و سپس در خمینی شهر تشییع شد.

حرکت کاروان اهالی بهشت از سال ۱۴۰۰ با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان و پیوند دوباره مردم با ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی در استان اصفهان آغاز شد و امسال نیز از ۲۶ آبان تا سوم آذرماه برای پنجمین سال متوالی در شهرها، روستا‌ها و مراکز مختلف استان حضور پیدا می‌کند.