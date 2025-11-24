به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ در این مراسم معنوی، پیکر ۲ شهید گمنام با استقبال گرم شیعه و اهل سنت تالش در سالروز شهادت بانوی آب و آیینه، از مقابل سپاه ناحیه تالش تا میدان امام خمینی (ره) این شهر، بر شانه‌های مردم و مسئولان تشییع شد.

حضور شیعه و اهل سنت در کنار هم در مراسم تشییع پیکر پاک دو شهید گمنام جلوه‌ای خاص به بدرقه شهدای خوشنام در تالش، داده بود.

پیکر پاک و مطهر یک شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش و پیکر پاک یک شهید دیگر هم در پارک آفتاب شهر لیسار تالش به خاک سپرده شد.