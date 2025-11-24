پیکر پدر شهیدان سید جمال و سید جعفر فاطمی در شهرضا به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حاج سید اسدالله فاطمی پدر شهیدان سید جعفر و سید جمال و سرپرست هیئت سینه زن شهرضا در ۹۳ سالگی به علت کهولت سن درگذشت.

پیکر این پدر شهید عصر امروز دوشنبه از مسجد جامع شهرضا به سمت آرامستان امامزاده شاهرضا (ع) تشییع و به خاک سپرده شد.

مراسم بزرگداشت مرحوم حاج سید اسدالله فاطمی فردا سه شنبه ۴ آذراز ساعت ۸:۳۰ صبح در حسینیه بیت العباس (ع) شهرضا برگزار می‌شود.

شهید سید جمال فاطمی ۴ دی ۱۳۴۴ در شهرضا متولد و در عملیات بیت المقدس سال ۶۱ مفقودالاثر شد و پیکرش مرداد ۷۴ پس از ۱۳ سال دوری از وطن به میهن بازگردانده و در گلزار شهدای امامزاده شاهرضا (ع) به خاک سپرده شد.

شهید سید محمد جعفر فاطمی ۲۱ دی ماه ۱۳۴۸ در شهرضا متولد شد و در عملیات والفجر سال ۶۶ در حلبچه به شهادت رسید.