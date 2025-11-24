همزمان با هفته بسیج، چند پروژه آسفالت‌ریزی و آبرسانی در روستا‌های شهرستان خوی با همکاری سپاه پاسداران، راهداری، شهرداری و مشارکت مردم به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در هفته بسیج چند طرح مهم عمرانی و بهسازی راه‌های بین‌مزارع و روستایی خوی افتتاح شد تا رفت‌وآمد کشاورزان و اهالی منطقه آسان‌تر و ایمن‌تر شود.

سردار رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش بسیج در اجرای طرح‌های سازندگی گفت:هفته بسیج نمادی از اقدامات جهادی و خدمت‌رسانی بسیجیان است. امروز توفیق پیدا کردیم چند پروژه عمرانی در مسیر‌های روستایی خوی افتتاح شود و در روز‌های آینده نیز مجموعه‌ای از طرح‌ها در سطح استان آماده بهره‌برداری خواهد شد. هزینه هر کیلومتر آسفالت حدود یک میلیارد تومان است و بخشی از آن با قیر رایگان تأمین شده است. این مسیر‌ها برای اهالی منطقه مزیت‌های فراوانی ایجاد کرده و موجب کاهش ترافیک و تصادفات شده است.

سردار مصطفی آقایی، فرمانده سپاه خوی نیز افزود:تاکنون بیش از پنج طرح عمرانی در حوزه راه‌های بین‌مزارع و روستایی اجرا شده و بیش از سی کیلومتر مسیر به‌صورت مشارکتی توسط بسیج سازندگی، دستگاه‌های دولتی، دهیاران، شورا‌ها و اهالی بهسازی شده است. برای ادامه طرح‌ها بیش از سی کیلومتر دیگر در نظر گرفته شده و بیش از هزار تن قیر رایگان در اختیار مجریان قرار گرفته است.

در کنار طرح‌های راه‌سازی، پروژه آبرسانی به روستا‌های بخش صفاییه با اعتبار هفت میلیارد تومان و مشارکت استانداری و خودیاری مردم به بهره‌برداری رسید. این طرح با سه و نیم کیلومتر لوله‌گذاری بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی روستایی را پوشش می‌دهد.