مردم مناطق مختلف استان در سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) گرد هم آمدند تا با حضور در مراسم عزاداری، ارادت و عشق خود به بانوی دو عالم را به نمایش بگذارند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، دختر نبی مکرم اسلام، آئین‌های عزاداری در مناطق مختلف استان برگزار شد و مردم با حضور گسترده در مراسم، ارادت خود به بانوی دو عالم را نشان دادند.

در شهر میمه و روستا‌های اطراف، مردم امروز بر اساس سنت دیرینه، مسیر شهر میمه تا امامزاده سید فلک‌الدین را در سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) عزاداری کردند.

برگزاری این آئین‌ها نشان‌دهنده پایبندی مردم منطقه به ارزش‌های دینی و ارادت آنان به اهل بیت و سنت‌های مذهبی است.