معاون استاندار و جانشین رئیس کارگروه هماهنگی: تمامی مدارس استان قزوین در همه مقاطع تحصیلی، فردا سهشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری میباشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جواد حقلطفی معاون استاندار و جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین، از اتخاذ تصمیمات جدید برای مدیریت شرایط آلودگی هوا در استان خبر داد.
حقلطفی گفت: با توجه به هشدارهای صادرشده از سوی ادارهکل هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلایندهها، بنابر بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا ،تمامی مدارس استان قزوین در همه مقاطع تحصیلی، فردا سهشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری می باشد.
وی افزود: بر همین اساس، مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل خواهد بود و هیچگونه فعالیت حضوری در این بخشها انجام نخواهد شد.
معاون استاندار و جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان در ادامه اعلام کرد:فعالیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان بدون تغییر و طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
حق لطفی معاون استاندار تأکید کرد: کلیه دستگاههای اجرایی، ادارات دولتی، بانکها و شرکتهای بیمه طبق روال عادی در روز سهشنبه دایر بوده و خدمات خود را به شهروندان ارائه خواهند داد.