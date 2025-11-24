معاون استاندار و جانشین رئیس کارگروه هماهنگی: تمامی مدارس استان قزوین در همه مقاطع تحصیلی، فردا سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جواد حق‌لطفی معاون استاندار و جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین، از اتخاذ تصمیمات جدید برای مدیریت شرایط آلودگی هوا در استان خبر داد.

حق‌لطفی گفت: با توجه به هشدارهای صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها، بنابر بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا ،تمامی مدارس استان قزوین در همه مقاطع تحصیلی، فردا سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری می باشد.

وی افزود: بر همین اساس، مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل خواهد بود و هیچ‌گونه فعالیت حضوری در این بخش‌ها انجام نخواهد شد.

معاون استاندار و جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان در ادامه اعلام کرد:فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان بدون تغییر و طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

حق لطفی معاون استاندار تأکید کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه طبق روال عادی در روز سه‌شنبه دایر بوده و خدمات خود را به شهروندان ارائه خواهند داد.



