به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در همایش بزرگ فاطمیون شهر کشاورز که در مسجد جامع این شهر برگزار شد با بیان این مطلب گفت:حضرت فاطمه زهرا (س) یک الگوی بی‌نظیر برای تمام بشریت، به ویژه زنان، محسوب می‌شوند، زیرا در زمینه‌هایی مانند عبادت، علم، شجاعت، صبر، و عفت بی‌همتا بوده‌اند. ایشان در تمام جنبه‌های زندگی، از جمله روابط خانوادگی با پیامبر (ص) و همسرشان (ع)، و دفاع از حق و ولایت، نمونه‌ای کامل بودند.

حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی سپس افزود:سبک روش زندگی، یعنی تعامل و نحوه برخورد با دیگران و برای اعمال زندگی حضرت زهرا (س) الگویمان باشد.

حجت الاسلام میرزایی همچنین گفت:درس آموزی از این یگانه بانوی بی بدیل آفرینش دختر رسول خدا‌ام ابی‌ها بود و در راس همۀ درس‌ها درس دین داری و دفاع از حریم امامت می‌باشد.