دسته عزاداری به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه‌الزهرا (س) با حضور جمعی از مسئولان شهرستان چهاربرج، هیئت‌های مذهبی و مردم ولایتمدار این شهرستان برپا شد.

در این مراسم معنوی، عزاداران با راه‌اندازی دسته‌های سینه‌زنی و نوحه‌خوانی در خیابان‌های اصلی شهر، ارادت خود را به ساحت اهل‌بیت (ع) ابراز کردند. مسئولان حاضر نیز ضمن همراهی مردم، بر ضرورت ترویج آموزه‌های فاطمی و حفظ شعائر دینی تأکید کردند.

این آیین سوگواری با حضور اقشار مختلف و همراهی هیئت‌های مذهبی، در فضایی آکنده از حزن و معنویت به پایان رسید.